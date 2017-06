Hockeyer De Geus maakt eerste doelpunt als international

ALMERE – De Almeerse hockeyer Jonathan de Geus heeft zijn eerste doelpunt als international gemaakt. De Almeerder deed dat donderdag in de door Oranje met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen China.

Oranje speelt momenteel in Londen de halvefinale ronde van de Hockey World League en door de winst op China werd is kwalificatie voor het wereldkampioenschap in India van volgend jaar.

Nederland speelt nu in de halve finale van het toernooi tegen Engeland, dat Canada in de kwartfinale versloeg (4-2). Argentinië en Maleisië staan in de andere halve eindstrijd.

De Geus keek tevreden terug op zijn treffer, zo liet hij aan persbureau ANP weten. „Een mooi moment”, sprak hij. „Ik ben hier heel blij mee”, aldus De Geus.