Hockeydames winnen van nummer drie Victoria

ALMERE – ,,Ik ben blij. Echt heel erg blij.” Dider Meijer, hockeycoach van de Almeerse dames, was na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Victoria in zijn nopjes. ,,Natuurlijk omdat we hebben gewonnen, maar vooral ook omdat we eindelijk weer ons niveau van voor de winterstop hebben gehaald.”

De afgelopen drie wedstrijden na de winterstop lukte het volgens Meijer niet om dat eigen niveau te halen. Ook in de eerste tien tot vijftien minuten tegen Victoria was het nog aftasten en waren de Almeerse dames vooral in balbezit erg slordig. ,,Maar ik vind wel dat we de wedstrijd volledig hebben gecontroleerd. Als ik naar het aantal kansen kijk, waren wij gewoon de dominante ploeg. Maar ook verdedigend stond het bij ons uitstekend vandaag. We zijn daar de laatste tijd veel mee bezig en dat zag ik eindelijk terug. We hebben niks weggegeven.”

Tevreden met overwinning

Het eigen spel begon in de tweede helft echt te lopen. Almeerse kreeg behoorlijk wat kansen en al na drie minuten was het Anna de Geus die met een goed schot de 1-0 op het scorebord zette. Vervolgens schoten onder andere Puck Hooijer en Yvette Willems naast en was Almeerse een aantal keer dichtbij een tweede treffer. Die viel uiteindelijk, met nog vijf minuten te spelen, toch nog. Het was Yvette Willems die een via een strafcorner ingebrachte bal uit de lucht en vervolgens rechtstreeks in het doel wist te tikken: 2-0. ,,Natuurlijk konden er vandaag dingen beter, maar dat maakt niet uit. Voor nu ben ik echt heel erg tevreden met deze overwinning”, aldus Meijer.

Beter kunnen onder andere de effectiviteit, het maken van de juiste keuzes en het omgaan met balbezit. ,,Maar we hebben een hele jonge groep. Onze doelstelling was om dit seizoen rechtstreeks te handhaven en dat kan nu al eigenlijk niet meer mis. Onze wens is om zo lang mogelijk bovenin mee te draaien en nog ergens om te spelen. Dankzij deze overwinning zijn we op de goede weg, maar meer ook niet. Er zijn gewoon zes, misschien zeven echt goede ploegen. En ja, Victoria zie ik zeker ook als zo’n goede ploeg. Dat wij dan vandaag met 2-0 winnen, is een keurige prestatie.”

Ondersneeuwen

Of de prestaties van de dames niet ondersneeuwen omdat de heren een niveau hoger spelen, vindt Meijer niet belangrijk. Dat er weinig publiek stond, zeker in vergelijking met bij de mannen die twee uur later speelden, was slechts ‘jammer’. ,,Maar het maakt een overwinning niet minder belangrijk of minder mooi.”