Hockeycoach Verga woedend op ‘arrogante bond’

ALMERE – De Almeerse hockeyers verloren zaterdagmiddag in de Topsporthal met 6-4 van Amsterdam en twee uur later werd er in de zaal met 1-1 gelijkgespeeld tegen Schaerweijde. Toch ging het na afloop niet over uitslagen of standen, maar had coach Alex Verga het vooral voorzien op de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB).

De kritiek van Verga was fors en onomwonden, maar lijkt wel degelijk hout te snijden. Zo had de coach het onder andere over de onduidelijkheid van zaalregels – bij welke overtredingen wordt een speler nu eigenlijk met een gele kaart naar de kant gestuurd en bij welke niet – maar ook over dispensatieregels voor internationals en dan met name de onduidelijkheid daarvan. ,,De sport wordt op deze manier kapot gemaakt. En dat terwijl we er juist een spektakel van zouden moeten maken voor hockeyliefhebbers. Ik ben echt boos”, aldus Verga die de bond vervolgens zelfs vergeleek met de dictatuur die tijdens zijn jeugd in zijn vaderland regeerde.

Dictatuur

Natuurlijk deed de geboren Argentijn dat gechargeerd, maar de boodschap was er niet minder gemeend door. ,,Er zijn zoveel kleine regels in de zaal en iedere scheidsrechter heeft daar een eigen interpretatie voor. Daardoor is de manier van fluiten niet te begrijpen en zelfs arrogant. Het spelletje in de zaal is fantastisch, maar er wordt nu echt een zooitje van gemaakt. Er zijn meerdere coaches die dit vinden.”

Dat er een zooitje van wordt gemaakt, heeft volgens Verga ook te maken met het feit dat er een stuk of tien wedstrijden in een tijdsbestek van slechts vier weken wordt ingeroosterd. ,,Teveel wedstrijden in te weinig tijd. Op deze manier kun je een team nauwelijks voorbereiden. En dat terwijl we de Hoofdklasse in de zaal net zo belangrijk als op het veld vinden.”

Dispensatieregel

En dan dus die dispensatieregel die volgens Verga ‘niet te begrijpen’ is. Die regel werd door de KNHB in het leven geroepen om verenigingen met internationals die, wegens Oranje-verplichtingen, niet met hun club konden meespelen in de zaal, tegemoet te komen. Eerst mochten internationals alleen meedoen in de play-offs en play-outs als ze minstens vijftig procent van de competitiewedstrijden hadden meegedaan. In clubbelang paste de bond de dispensatieregels aan om het ook voor internationals mogelijk te maken belangrijke zaalwedstrijden te spelen. Als internationals de eerste en laatste speeldag van het reguliere zaalseizoen spelen, dan zijn ze namelijk in Nederland, mogen ze ook deelnemen aan de eventuele eindronde. ,,Maar toen wij een spelerslijst met achttien namen moesten indienen, was die regel nog onduidelijk. Toen heb ik Terry (Terrance Pieters, red.) en Jonas (de Geus, red.) niet opgegeven en nu mogen zij dus niet meedoen. En het enige wat ik van de bond te horen krijg, is dat ‘regels nu eenmaal regels zijn’. Belachelijk.”