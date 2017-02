Hiphopcompetitie Wanted nu ook voor Flevolandse acts

ALMERE – Almeerse hiphoppers opgelet. De inschrijving voor Wanted is geopend en door een samenwerking tussen organisator GRAP en het Centrum Amateurkunst Flevoland staat deze hiphopcompetitie nu ook open voor Flevolandse tape-acts, hiphopbands en hiphopmuzikanten.

De competitie geeft aanstormende hiphopacts de kans zich te presenteren aan publiek, pers en muziekindustrie. De deelnemers worden tijdens de competitie begeleid door de coaches Aldo Bruining (Neerlands Dope en ADE Beats), Leeroy (Zwart Licht) en Skinto (Stepherd & Skinto). De winnaar gaat naar huis met een prijzenpakket met onder meer een clipshoot, een waardecheque voor muziekinstrumenten en een optreden op de komende editie van het Almeerse festival Gestrand.

Uit alle inschrijvingen worden 21 deelnemers geselecteerd die doorgaan naar een van de drie Talent Shows op vrijdag 24, woensdag 29 en vrijdag 31 maart in Q-Factory in Amsterdam. Tijdens de competitie worden meerdere workshops georganiseerd voor de deelnemers. Ze krijgen hier zakelijke informatie en feedback op hun producties en optredens. De finale, Most Wanted 2017 – The Final Showcase, is op zaterdag 6 mei in de Melkweg in Almsterdam.

Inschrijven kan tot en met maandag 6 maart via www.grap.net. Daarbij moet ook een geluidsopname, promotiefoto en biografie ge-upload worden.