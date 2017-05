Hiphop, elektronische beats en groene innovaties op GROW Festival

ALMERE – De line-up van de tweede editie van het GROW Festival is zo goed als compleet. Bezoekers kunnen op 24 juni genieten van hiphop, elektronische beats en ’groene’ innovaties op het eiland Utopia in het Weerwater. ,,En we zijn trotser dan trots op onze headliner: Ronnie Flex met de Deuxperience band”, aldus de organisatie.

GROW wordt georganiseerd door de Urban Greeners om jongeren te betrekken bij de Floriade die in 2022 plaatsvindt op deze plek. Het eiland wordt straks ook onderdeel van de wereldtentoonstelling en GROW biedt vast een voorproefje.

Er zijn drie podia met live acts en dj’s. Grote namen uit de Nederlandse hiphopscene zijn van de partij, waaronder Ronnie Flex, Boekosam, Hef en Crooks. Verder zijn er optredens van Yung Nnelg, Mairo Nawaz, Yung Internet, Kevin, Tads Thots, Kid de Blits en Lo-fi Le-vi. Ook Almere is goed vertegenwoordigd. Het collectief Hard Bitten & The Others claimt de vuurtoren en rappers Esko en Leafs treden op.

GROW Unplugged

Het inhoudelijke programma GROW Unplugged gaat verder waar de muziek stopt. ,,Met opmerkelijke innovaties laten we zien hoe het eiland zelfvoorzienend kan zijn en planten we een zaadje bij bezoekers met oog op een groenere toekomst. En dat op een verrassende en laagdrempelige manier”, aldus de organisatie.

Festivalbezoekers kunnen bijvoorbeeld algensmoothies, popcorn van planten en schaafijs van onkruid proeven. Ze kunnen meebouwen mee aan een eetbaar huis en hun eigen groene soundtrack maken met behulp van geluid uit planten. Even tot rust komen? Ontwerpers Koen en Laurens bouwden speciaal voor het festival een intieme ’getaway’ waar festivalgangers kunnen chillen en shiitake kunnen planten die over twee jaar kan worden geoogst en gegeten op GROW 2019.

Groene broedplaats

De eerste editie van het GROW Festival vond plaats op het Atlantisstrand. De Urban Greeners zijn blij met de nieuwe plek op Utopia. Eerder bleek dat de vergunning voor de locatie nog niet was verleend, maar de organisatie verwacht op dat punt geen obstakels. ,,De projectorganisatie van GROW handelt binnen de eisen van de gemeente. De Urban Greeners krijgen de kans om Utopia de komende jaren door te ontwikkelen als groene broedplaats en GROW geldt als aanjager daarvoor. De eco-toiletten die wij bouwen voor het festival blijven bijvoorbeeld staan”, aldus de organisatie. ,,In overleg met de veiligheidsdiensten is een plan opgesteld om de veiligheid van de bezoekers op het eiland te waarborgen.”

Kaarten voor GROW kosten 22,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.growfestival.nl. Op de dag zelf kosten tickets 27,50 euro.