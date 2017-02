ALMERE – ,,Nee, mannen beginnen met links. En dan één, twee, drie, één, twee, drie.” Mevrouw Brijde en haar man, die in zorgcentrum De Kiekendief zit, leggen het enkele leerlingen van het Helen Parkhurst nog één keer uit. ,,Het is de simpele foxtrot. Die deden we vroeger allemaal”, vult de heer Brijde vanuit zijn rolstoel aan.

Het dansen was donderdagmiddag in De Kiekendief een onderdeel van het project OudNieuw van Kirsten van Muijen en Francisca Rijken. Zij volgen de Master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool en hebben het project bedacht voor hun studie. Via Cultuurfonds Almere kwamen ze aan de Almeerse fotograaf Richard Terborg en de Almeerse muzikant Daniel van der Zee en de Amsterdamse danser Christoph Eberl. ,,We wilden leerlingen aan wie ik les geef koppelen aan ouderen hier en dan samen een optreden of tentoonstelling maken. Dit is de tweede middag dat ze samen zijn en het gaat volgens mij wel voorspoedig.”

Terborg is inmiddels met enkele leerlingen naar buiten en gaat een fotodocu maken van de omgeving. Van der Zee oefent Aan de Amsterdamse grachten, het kleine café aan de haven en de earthsong van Michael Jackson en in het restaurant wordt gedanst. ,,Geef mee maar een goed setje hoor anders krijg ik de draai niet goed’’, roept de heer Brijde. ,,Als die muzikanten de Amsterdamse grachten goed voor elkaar krijgen dan kunnen wij daar wel op dansen, maar dat wordt dan geen foxtrot. Dat is toch eerder een wals”, vult zijn vrouw aan als ze de muziek van Van der Zee en zijn groepje door de gang hoort. ,,Een wals? Hoe gaat die dan weer?”, vraagt een leerling. ,,Nou eigenlijk ook één, twee, drie, maar dan anders. Ik begin met rechts hoor”, geeft mevrouw Brijde aan.

,,Ze moeten nog wel een paar keer oefenen, maar volgens mij komt het helemaal goed. We hebben nog tot vrijdag 17 maart, want dan is hier in De Kiekendief om 16.00 uur het optreden en wordt de fototentoonstelling ook geopend. Ik moet nog beoordeeld worden natuurlijk, maar voor mij is het project al geslaagd. Ik vind het namelijk echt leuk om te zien hoe de jongeren met de ouderen samenwerken”, aldus Van Muijen.