Herrema: ’Planning is nog niet volledig’

ALMERE – Wethouder Tjeerd Herrema, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Floriadeproject, kreeg donderdagavond een berg aan kritiek en zorgen over zich heen. Eén van die zorgen is het ontbreken van een duidelijke planning. Iets waar de Volggroep Floriade zich eerder deze week ook al met zorgen over uitsprak. Volgens Herrema is er echter wel degelijk een planning.

,,Natuurlijk is die er, maar die is nog niet volledig. Zo zijn bepaalde afspraken die met de Floriade BV zijn gemaakt in de Samenwerkingsovereenkomst nog niet opgenomen. Maar de planning kunnen de raadsleden krijgen”, reageerde Herrema donderdagavond na afloop van de vergadering op de politieke markt. Herrema gaat volgende week de vele vragen die bij de gemeenteraadsleden leven beantwoorden.

Herrema, die iets meer dan een jaar en vier maanden geleden de vertrokken Henk Mulder opvolgde, liet ook weten dat hij de vele zorgen van de raadsleden snapt, maar dat hoort volgens hem bij de fase waarin het project zich bevindt. ,,Het is een groot project en de fase van plannen naar uitvoeren is aangebroken. Dat vergt een andere manier van werken. Dan heb je vooral in het begin meer risico’s en dat hebben de rapporten en de stoplichtenrapportage ook aangetoond, maar we moeten nu voortvarend doorpakken. We zijn begonnen. En er gebeurt ook al een boel. Zo heb je in de stad al allerlei groene initiatieven, is de provincie begonnen met het project Floriade Werkt! en is de investering van de Flevo Campus ook echt iets dat in de stad gaat landen”, aldus Herrema.

Ander geluid collega wethouder

De Flevo Campus is een wetenschappelijke praktijkwerkplaats waar de komende jaren een investering van 26 miljoen euro voor wordt gedaan door onder andere overheden, kennisinstellingen en onderzoeksbureaus en wat uiteindelijk tot een campus moet leiden op het toekomstige Floriadeterrein in de Innovatiewerkplaats van de provincie Flevoland. Herrema schrijft de komst toe aan de Floriade, maar daar denkt zijn collega René Peeters van onderwijs anders over. Volgens hem was de Campus er namelijk ook, zo heeft hij meerdere keren laten weten, zonder de Floriade gekomen. Maar het versterkt elkaar wel, zo laten beide wethouders vervolgens weten.