Herrema belooft gemeenteraad schoorvoetend planning Floriade

ALMERE – Wethouder Tjeerd Herrema gaat de gemeenteraad helpen bij het krijgen van overzicht in het Floriadedossier. Hij heeft donderdagavond een zogenoemde mijlpalenplanning toegezegd, nadat daar herhaaldelijk om werd gevraagd door de raadsleden omdat zij vinden dat ze het overzicht missen.

Eind deze maand, begin volgende maand moet de raad de planning krijgen, zo werd donderdagavond duidelijk tijdens de laatste bespreking van de eerste Stoplichtenrapportage over de status van de Floriade. ,,Het is gewoon niet meer helder uit te leggen waar we mee bezig zijn. Ik wil weten wanneer we welke plannen, visies of wat voor stukken dan ook gaan krijgen zodat ik kan uitleggen hoe het zit”, lichtte Miranda Joziasse, fractievoorzitter van de VVD het verzoek toe. ,,Een mijlpalenplanning zorgt er ook voor dat we de successen kunnen noemen en volgens mij hebben we dat ook nodig”, verwoordde Jan Lems, fractievoorzitter van D66, zijn gevoel. ,,De informatie die er is blijkt ook niet simpel en bereikbaar te zijn. Ik wil gewoon een knop op de website en daar achter kan ik zien wat er is gedaan en wat er nog moet gebeuren. Nu verzuipen we in de informatie”, aldus Marco de Kat, van Leefbaar Almere.

Tempo omhoog

Uit de Stoplichtenrapportage en een rapport van onderzoeksbureau AT Osborne bleek ook dat de organisatie en communicatie niet op orde waren. Aan dat eerste is volgens Herrema de afgelopen tijd hard gewerkt. Er komen mensen bij en het team is buiten de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, die het er eerst bij deed, geplaatst en krijgt een eigen verantwoordelijkheid. ,,Er is onvoldoende tempo gemaakt op het moment. Het is niet dat we al kritieke punten zijn gepasseerd, maar we moeten wel meer snelheid maken om in de volgende haven terecht te komen”, gaf Herrema daar over aan.

Op het gebied van communicatie willen de gemeenteraadsleden, net als bij de planning, meer en duidelijkere informatie over de status. Herrema zei dat hij daar mee bezig is, maar kon nog niet aangeven of dat betekent dat er meer mensen bij komen of dat er bijvoorbeeld een communicatiestrategie komt. Exemplarisch daarin was de vraag van Joziasse over het zogenoemde groenplan voor de bomen op het Vogeleiland. Volgens Herrema was dat gecommuniceerd, goedgekeurd en had dat dus duidelijk moeten en kunnen zijn. Joziasse en ook andere raadsleden vonden dat echter niet en toen Lems met een website van de gemeente op de proppen kwam stonden daar, bijvoorbeeld bij de planning voor bomenkap maar ook voor het bestemmingsplan, andere data dan donderdagavond door Herrema werden genoemd.

