Herdenken op 4 mei in Almere

ALMERE – Het Comité 4/5 mei Almere organiseert donderdag 4 mei de Dodenherdenking in Almere Haven. Samen met Almeerders worden alle slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogsmissies herdacht.

Op 4 mei is vanaf 18.30 uur kerkgebouw de Goede Rede geopend, vanwaar om circa 19.05 uur de stille tocht vertrekt naar het monument De Dolfijn. Om ongeveer 19.30 uur begint daar het officiële programma met onder andere de toespraak van burgemeester Franc Weerwind.

De muziek wordt verzorgd door de Brassband Almere, onder leiding van Misha Sporc en het Schütz Ensemble, onder leiding van Margo van Biezen. Thomas Piet brengt het Flowerdale ten gehore als solist op de kornet en Jeroen van Bergen draagt het gedicht Mensen gezocht voor. Ook zullen 55 Almeerse scholieren, afkomstig van 23 basisscholen in Almere, het Almeerse Vrijheidslied 2017 zingen. De herdenking is via livestream te volgen via de website van het Almeerse Comité 4/5 mei Almere.

Herdenkingsconcert

Na de herdenking start om 21.00 uur het derde Flevolands Herdenkingsconcert op de Grote Markt in Almere Stad. Mathilde Santing heeft een aantal bevriende artiesten uitgenodigd, die samen met een grote band de muziek verzorgen tijdens dit gratis toegankelijke concert.

Kinderherdenking

In het Bos der Onverzettelijken is op 4 mei weer een herdenkingsbijeenkomst speciaal voor kinderen. Het programma begint op 4 mei rond 18.00 uur bij Jeugdland Stad in Verzetswijk, Weg 1940-1945. Van 18.00 tot 19.15 uur kunnen de kinderen samen met hun (groot)ouders en andere belangstellenden een interactieve tocht lopen langs speciale plekken en activiteiten in het Bos. Vanaf ongeveer 19.30 uur komen de kinderen weer samen bij het gebouw van Jeugdland Stad om vandaar gezamenlijk naar de ent van de Anne Frank-boom op het gerenoveerde herdenkingsveld te lopen. Daar worden voorafgaand aan de kinderherdenking door jongeren gedichten voorgelezen en om 20.00 uur is het twee minuten stil.

De Almeerse kleinkunstenaar Caroline in’t Veld en de Syrische muzikant Madhat Quattaf zullen met hun band optreden tijdens de kinderherdenking. Op uitnodiging van Inspiratie Inc hebben zij een kinderkoor van Syrische kinderen samengesteld om het nieuwe lied te zingen. Het vredeslied met de titel Deze taal verstaan we allemaal wordt tweetalig gezongen.