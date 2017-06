Hardleerse automobilist zonder rijbewijs binnen 24 uur twee keer gepakt

ALMERE-STAD – Een inwoner van Almere is binnen 24 uur twee keer door de politie aangehouden vanwege het rijden zonder rijbewijs in een onverzekerde auto. Dat meldt de politie Almere Stad op Facebook.

De bestuurder trok woensdag de aandacht van agenten, die ontdekten dat het rijbewijs van de man door liefst drie verschillende instanties is ingevorderd.

Bovendien bleek zijn voertuig onverzekerd. Voor die twee overtredingen kreeg de automobilist van Justitie een dagvaarding opgelegd.

De verbazing bij dezelfde agenten was groot toen zij de hardleerse automobilist donderdagmiddag opnieuw in zijn onverzekerde voertuig zagen rijden in Almere.

De agenten besloten de bestuurder aan te houden en zijn auto werd in beslag genomen. Daarbovenop kreeg hij opnieuw een dagvaarding.

De rechter moet nu beslissen of de auto van de man vernietigd wordt.