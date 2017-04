Handbalsters Havas geven kampioenschap uit handen

ALMERE – Ze waren heel dichtbij, maar de handbalsters van Havas zijn zaterdagavond geen kampioen in de Hoofdklasse B geworden. In eigen huis werd er tegen M.I.C. uit Meerssen verloren (22-24) en daardoor eindigt de ploeg van Saskia van den Brink uiteindelijk als tweede. ,,Dat is zuur. Heel zuur.”

Het was misschien wel extra zuur omdat uitgerekend M.I.C. nu kampioen is geworden. Bij aanvang van de wedstrijd stond de ploeg uit Meerssen één punt voor op Havas, dus bij winst zouden de Almeerse dames kampioen worden. Lange tijd leek dat ook te lukken, want driekwart van de wedstrijd stond de thuisploeg voor. Bij rust stonden de Almeerders met 11-9 voor en in de tweede helft bleef die voorsprong van twee punten lange tijd in stand. Pas acht minuten voor het eindsignaal kwam M.I.C. definitief langszij en op voorsprong: 18-19. Het lukte de Almeerse vrouwen niet meer om die achterstand om te buigen en uiteindelijk werd er dus met 22-24 verloren. ,,We hebben keihard gevochten, maar het was niet genoeg. Dit was een echte kampioenswedstrijd en het lijkt erop dat de ploeg die het rustigst is gebleven, uiteindelijk heeft gewonnen”, aldus coach Van den Brink.

Spannend

Volgens Van den Brink hielden de Almeerse vrouwen de spannende wedstrijd, waarbij het doelpuntverschil steeds maximaal drie punten was, niet lang genoeg vol. ,,In de slotfase begonnen we foutjes te maken. Ik denk dat de druk een beetje te groot werd. Maar er werden ook een aantal cruciale beslissingen door de scheidsrechters gemaakt die niet bepaald in ons voordeel hebben uitgepakt. Dat hoort er allemaal bij, maar het is wel vervelend.”

De coach heeft daar een punt, want de scheidsrechters floten meerdere keren een doelpunt van Havas af terwijl de Almeerse dames dan wél een vrije bal kregen. De teleurstelling was na afloop van de gezichten van de speelsters, maar zeker ook bij Van den Brink, af te lezen. ,,Je leeft naar deze wedstrijd toe. En je weet ook dat we tot vandaag nog geen enkele wedstrijd in eigen huis hadden verloren. Dat het dan uitgerekend vandaag moet gebeuren, is zonde.”

Niet voldoende beloond

Havas is nu dus tweede geworden en promoveert niet naar de Tweede Divisie. ,,Maar een mislukt seizoen is het niet. We hebben een hechte groep, er wordt goed getraind en de opkomst is hoog. We hebben onszelf alleen niet voldoende beloond.”