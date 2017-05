Handbalkeepster Ten Holte genomineerd voor beste keepster

ALMERE – De Almeerse Yara ten Holte is genomineerd voor de titel Beste keepster van Nederland. De Almeerse is keepster bij handbalclub Sercodak Dalfsen dat in de eredivisie uitkomt.

Naast Ten Holte zijn ook Martine Hoogewoud van Succes Schoonmaak/VOC Amsterdam en Claudia Rompen van Cabooter Group-HandbaL Venlo genomineerd.

Ten Holte hoort op 25 mei, Hemelvaartsdag, tijdens de wedstrijden om de nationale beker of ze heeft gewonnen. Met haar ploeg speelt de Almeerse overigens in die finale tegen Succes Schoonmaak/VOC uit Amsterdam. De finale wordt in de Topsporthal in Poort gespeeld en begint om 13.30 uur.