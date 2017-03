Haddock moet toch met ambtenaren om tafel

ALMERE – De relatie tussen de eigenaar van jachthaven Haddock en de gemeente Almere nadert zo langzamerhand een dieptepunt.

Philippe van Thiel, de eigenaar van Haddock, liet onlangs weten alleen nog met de wethouders Mark Pol en Tjeerd Herrema en de gemeentesecretaris om tafel te willen, nadat volgens hem de onderhandelingen met ambtenaren over inpassing van de haven op het toekomstige Floriadeterrein waren stuk gelopen. Van Thiel heeft nu via de advocaat van de gemeente te horen gekregen dat de wethouders en gemeentesecretaris dat niet zien zitten en hij toch met de ambtenaren verder moet. De impasse tussen Haddock en de gemeente lijkt daarmee compleet.

Woonwijk

De gemeente en Haddock zijn al sinds de Floriade in 2012 aan Almere werd toegewezen in overleg. In eerste instantie zou Van Thiel mee mogen ontwikkelen, er was een akkoord op 95 procent van een uiteindelijke overeenkomst, maar die werd, nadat wethouder Herrema het stokje overnam van de vertrokken wethouder Henk Mulder, door de gemeente naar de prullenbak verwezen. Van Thiel zou met zijn haven op het toekomstige terrein mogen, maar dan op de voorwaarde dat hij niet mee mag ontwikkelen in de woonwijk die na de wereldtuinbouwtentoonstelling moet overblijven op de plek aan de zuidoever van het Weerwater.

Herrema en Van Thiel spraken eerder wel met elkaar, maar de jachthaveneigenaar had en heeft geen vertrouwen in hem. De nieuw aangestelde projectdirecteur voor de Floriade probeerde de gesprekken vervolgens opnieuw vlot te trekken, maar dat is volgens van Thiel niet gelukt en ook de directeur liet weten de onderhandelingen als een enorme uitdaging te zien.

,,Ik ben de visie die ik met bouwbedrijf VolkersWessels heb nog altijd verder aan het ontwikkelen. Ik hoop dat binnenkort als plan te kunnen presenteren aan het college van burgemeester en wethouders en tot die tijd heeft het voor mij geen zin om verder te praten”, reageert Van Thiel.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de impasse die is ontstaan.