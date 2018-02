Haarlemmer aangehouden voor inbraak

ALMERE – Een Haarlemmer is in de nacht van zondag op maandag aangehouden omdat hij inbrak bij woning in Almere.

Rond 3.30 uur werd de politie gebeld over geluiden bij een huis. Het leek alsof iets werd opengebroken.

Meerdere agenten gingen rondom de woning staan. Ze zagen dat een raam aan de voorkant was vernield.

In de achtertuin zagen ze de 45-jarige Haarlemmer. Hij was blijkbaar via de achterkant van de woning naar buiten gekomen.

De Haarlemmer vertelde ’een vaag verhaal over zijn aanwezigheid’, aldus de politie, maar diverse sporen wezen erop dat hij de inbreker was.