Guus Meeuwis, Chef’s Special, Nick & Simon en Di-Rect ook op ZAND

ALMERE – De organisatie van ZAND heeft opnieuw een aantal artiesten toegevoegd aan de line-up van de jubileumeditie op zaterdag 19 augustus. Guus Meeuwis, Chef’ Special, Nick & Simon en DI-RECT zijn ook te zien op de tiende editie van het festival op het Almeerderstrand.

Eerder werd al bekend gemaakt dat Kensington en Miss Montreal zullen optreden. De presentatie is in handen van Jeroen van Koningsbrugge en Lieke van Lexmond. Dat Guus Meeuwis opnieuw deel uit maakt van het programma komt niet echt als een verrassing. De Brabantse zanger heeft het festival vast in z’n agenda staan en sloeg slechts twee edities over. Chef’ Special is daarentegen voor het eerst te gast op Strandfestival ZAND. DI-RECT en Nick & Simon stonden beiden al een keer eerder op het podium in Almere.

Inmiddels is ruim de helft van de beschikbare 25.000 kaarten verkocht. De organisatie verwacht dat het evenement net als vorig jaar ruim voor aanvang uitverkocht zal raken, aangezien de voorgaande edities ook allemaal uitverkocht waren. ,,Nu een groot deel van de artiesten is vastgelegd krijgt onze jubileumeditie langzaam vorm”, laat Machiel Hofman namens de organisatie weten. ,,We hopen de komende maanden nog zeker vier artiesten toe te kunnen voegen aan de line-up, samen met een aantal DJ’s.”

Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar via www.strandfestivalzand.nl. Ook kunnen fysieke kaarten worden gekocht bij een van de Primera vestigingen.