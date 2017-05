Groot onderzoek politie na vondst dode Almeerse in Veluwemeer

ALMERE - De politie is een grootschalig onderzoek gestart nadat vorig week een 43-jarige Almeerse dood werd aangetroffen in het Veluwemeer nabij Dronten. Samen met het Openbaar Ministerie is een Team Grootschalige Opsporing opgestart nadat duidelijk werd dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.