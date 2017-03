GroenLinks grootste op Helen Parkhurst en OVC(update)

ALMERE – Bij de scholierenverkiezingen op het Helen Parkhurst(HP) in Stad en het Oostvaarders College in Buiten is GroenLinks dinsdag als winnaar uit de bus gekomen. De partij van Jesse Klaver won op beide scholen voor D66 en de VVD.

In totaal brachten op het HP 694 leerlingen een stem uit van de ongeveer 1900 leerlingen die de school telt. Op het OVC werden 661 stemmen uitgebracht van de ruim tweeduizend leerlingen.

Uitslag HP

Op het HP kreeg GroenLinks 152 stemmen, D66 110 en de VVD 93. Daarna kwamen de PVV met 78, Denk met 48, de Partij voor de Dieren met 42, de SP met 37, de Partij van de Arbeid met 36, het CDA met negentien, Jezus Leeft met zeventien, 50Plus met zestien, de Piratenpartij met vijftien, de ChristenUnie met veertien, De Ondernemerpartij en Libertarische Partij kregen beide vier stemmen, Forum voor Democratie kreeg er drie, de SGP kreeg er net als de Niet Stemmers 2 en VNL en de Vrijzinnige partij kregen er ieder één.

Uitslag OVC

OP het OVC was GroenLinks met 149 ruim de winnaar. Tweede werd D66 met 121 en de VVD werd derde met 86 stemmen. Vervolgens kwamen de PVV met 59, de Piratenpartij met 42, Denk met 38, de PvdA met 37, de Partij voor de Dieren met 33, de SP met 24, het CDA met 22, Jezus Leeft met dertien, ChristenUnie met twaalf, 50Plus met negen, Forum voor Democratie met zeven, de Niet Stemmers met 2 en Lokaal in de Kamer, GeenPeil, VNL, Artikel 1 en de Vrijzinnige Partij kregen ieder één stem. De overige partijen kregen geen stem, zo bleek uit de uitslag.

Aan de landelijke scholierenverkiezingen deden in totaal ongeveer 140.000 scholieren mee die door ProdeMos werden gehouden. Landelijk waren de eerste drie partijen dezelfde als op het HP en OVC.