Groenhorst Almere fietst tegen kanker

ALMERE – Groenhorst Almere heeft 2.109 euro opgehaald voor het goede doel ’Flevoland Fietst Tegen Kanker’. Dit bedrag is grotendeels bij elkaar gebracht door het evenement ’T Fietshok’, waarbij drie docenten zich 24 uur hebben laten opsluiten in een door leerlingen gemaakt fietshok.

Tijdens het evenement hebben docenten, ondersteunend personeel, leerlingen en de directeur van de school afwisselend 24 uur lang gefietst. Er werden ook andere activiteiten georganiseerd om dit bedrag bij elkaar te brengen. Zo konden leerlingen plaatjes aanvragen, tosti’s kopen voor 1,50 euro in de pauze, was er een bingo georganiseerd en was er een kerstmarkt om geld in te zamelen. Vanmorgen werd de totaalopbrengst bekendgemaakt.