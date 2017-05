Groen licht plan Oosterwold Almere

ALMERE – De Raad van State verklaarde woensdag de bezwaren ongegrond die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Oosterwold. Almere wil in dit gebied tussen Almere en Zeewolde 15.000 woningen laten bouwen. Verder komen er kantoren, bedrijventerreinen, ruimte voor stadslandbouw en natuur.

De bezwaren tegen het bestemmingsplan zijn afkomstig van projectontwikkelaars die gronden in het gebied hebben. Projectontwikkelaar Bouwinvest Development heeft gronden die door de gemeente zijn aangewezen als Eemvallei. Daar mag niet gebouwd worden. Volgens Bouwinvest heeft de gemeente willekeurig de loop van het stroomdal van de Oer-Eem aangewezen. De Raad van State vindt echter dat Almere de historische loop van de Oer-Eem goed heeft gemotiveerd.

De ontwikkelaars AM Grondbedrijf, Heijmans en Terra hebben grond in de buurt van het toekomstige het Windpark Zeewolde. Door de hinderzone rond het windpark langs de A27 kunnen de ontwikkelaars hun gronden in Oosterwold niet maximaal invullen met woningbouw. De Raad van State heeft ook de bezwaren van deze drie bedrijven afgewezen.