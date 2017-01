Grinham ook voor afscheid nerveus

ALMERE – De zenuwen zijn er weer. De Almeerse Natalie Grinham kan het halverwege dit gesprek niet ontkennen. ,,Ze zijn misschien nog wel erger dan normaal. Ik ga namelijk afscheid nemen. Dat is niet zo maar iets.”

De squashster woont sinds een paar maanden weer met haar man, Tommy Berden, en twee zonen ( 6 en 2 jaar) in Almere. Enkele jaren geleden verhuisde het gezin naar Hoofddorp, omdat Berden daar een squashcentrum had overgenomen. ,,We hebben het huis hier aangehouden en daar ben ik wel blij om. We zijn weer teruggekomen omdat we hier dichterbij de familie wonen. Voor de jongens, Tommy werkt sinds een tijdje voor de Professional Squash Association, en ook voor mij is het makkelijker. Tommy moet nou eenmaal veel naar het buitenland. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik nu stop. Ik had graag tot mijn veertigste doorgegaan, maar het is zo niet te combineren. Niet met de kinderen. We hebben al eens op het vliegveld gestaan en de sleutels aan elkaar doorgegeven en de kinderen overgenomen. Dat is geen doen en toen hebben we besloten dat ik moet stoppen als professional. Het is niet anders.”

Gevoel

De geboren Australische, momenteel op plek 121 op de wereldranglijst, stond 110 maanden in de mondiale top-10, waarvan 79 in de top-5, met een tweede plaats als hoogste notering. Ze won 21 proftitels in het internationale squashcircuit en stond ze zes keer op het podium tijdens het individuele WK (vier keer zilver, twee keer brons). Een lijst om trots op te zijn. ,,Natuurlijk kan ik terugkijken op een mooie carrière en ik ben ook heel blij dat ik in New York afscheid kan nemen. Dat is voor mij toch een bijzonder toernooi. Ik heb er twee keer gewonnen en het is bijzonder om in de glazen baan in Grand Central Terminal te spelen. Het is alleen al weer even geleden dat ik in een glazen baan heb gespeeld, ik heb ook al een tijdje geen toernooi op dat niveau gespeeld en mijn loting is ook best moeilijk. Ik heb namelijk tegen Joelle King (de huidige nummer tien op de wereldranglijst, red.) uit Australië geloot. Zij speelt een heel ander spel dan ik en ik zou wel van haar kunnen winnen, maar toch ook weer niet. Ik zal heel goed moeten zijn in ieder geval. Dus misschien is het wel direct afgelopen en over. Dat zorgt ook voor zenuwen, want dat wil ik eigenlijk niet, maar het zijn als ik eerlijk ben toch ook weer andere zenuwen dan normaal. Die wedstrijd kan namelijk het einde van mijn carrière zijn en dat is een vreemd gevoel. Ik hoop dat ik met een goed optreden afscheid kan nemen.”