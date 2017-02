Griffioen volgt Verheggen op bij Almeerse Scholen Groep

ALMERE – Herbert Griffioen wordt per 1 augustus de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG). Het huidige lid van het bestuur volgt Ingrid Verheggen op die vertrekt als voorzitter.

Bij de ASG in Almere zijn 42 basisscholen en acht scholen in het voortgezet onderwijs aangesloten. Verheggen was sinds 2013 voorzitter en werkte vanaf 2010 bij de ASG.

Naast de benoeming van Griffioen is Barbara Dijkgraaf toegetreden tot het College van Bestuur. Momenteel is zij voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad.

De Raad van Toezicht laat weten het vertrek van Verheggen te betreuren. Verheggen heeft uit eigen beweging haar functie neergelegd en gaat met pensioen.

Eind vorig jaar kwam in het nieuws dat ASG het jaar 2016 zeer waarschijnlijk met een miljoenentekort gaat afsluiten. De uiteindelijke cijfers worden in mei of juni verwacht.