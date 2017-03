Grieks restaurant Pallas Athene weer open na brand

ALMERE – Grieks restaurant Pallas Athene aan de Rembrandtweg in Tussen de Vaarten heeft vrijdag de deuren weer geopend na de brand eind januari.

Een windlichtje bij de bar was de oorzaak van de brand, vertellen eigenaren Wally en Maria Paraschou. ,,Wij dachten aanvankelijk dat het nog meeviel en dat het voornamelijk roetschade was. Even de boel flink schoonmaken en klaar, maar de experts van de verzekeraar beslisten dat er ingrijpend gesaneerd moest worden.”

Uiteindelijk is het restaurant negen weken dicht geweest. ,,Echt alles moest eruit. We hebben met zijn allen keihard gewerkt om zo snel mogelijk weer open te kunnen. Het restaurant is volledig vernieuwd. Het interieur heeft een modernere uitstraling gekregen en er zijn wat meer zitplaatsen. We hopen dat onze klanten zich hier weer net zo thuis zullen voelen als voorheen.”

