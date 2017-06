Gratis festival voor 65-plussers op Esplanade

ALMERE – Op woensdag 23 augustus vind het nieuwe, gratis en jaarlijks terugkerende festival voor alle senioren in Nederland plaats op de Esplanade in Almere. Het festival is gratis toegankelijk.

Het festival is een dag vol muziek, theater, workshops, spel en beleving. Er komt een compleet gevarieerd programma met bekende artiesten, van zang tot dans en van cabaret tot theater. Onder andere Willeke Alberti, Jan Vayne en Anita Meyer gaan optreden.

De enorme diversiteit aan onder andere prachtige spiegeltenten, kleine theatertentjes, workshops, een reuzenrad, ludieke straatartiesten, de sfeervolle aankleding en een nostalgische kermis zullen hier een bijdrage aan gaan leveren. Alle activiteiten zijn erop gericht om 10.000 senioren de dag van hun leven te geven, zo laat de organisatie in een persbericht weten.

De entree voor het Forever Young Festival is gratis en inclusief een aantal gratis consumpties, maar alleen toegankelijk voor senioren van 65 jaar of ouder. Per senior mag een mantelzorger of familielid (18+) mee voor de begeleiding.

Meer over het festival en info over de toegangskaarten: www.foreveryoungfestival.nl.