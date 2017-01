Goud voor Lamnadi op weg naar EK

ALMERE – De vijftienjarige Nisrine Lamnadi is hard op weg voor plaatsing voor het Europees kampioenschap taekwondo voor junioren. Ze won onlangs haar eerst internationale toernooi en is daarmee onverwacht al halverwege.

De pupil van Taekwondo Academy Almere won goud in Duitsland en moet nu nog één podiumplaats halen op een als g-toernooi genoteerde wedstrijd. ,,Mijn doel is dit jaar om me te plaatsen voor dat EK op Cyprus. Dit toernooi was mijn eerste op weg daar naar toe. Ik had echt niet verwacht dat ik daar goud zou winnen. Ik ben er echt heel blij mee. Helemaal omdat er met 32-meisjes ook nog een heel groot deelnemersveld was, we voor het eerst met nieuwe regels speelden en ik dat dus allemaal niet had verwacht”, vertelt de Almeerse. ,,Daarbij zijn de meeste van die meisjes ouder dan ik en hebben zij meestal wel internationale ervaring. Maar goed, ik kende er niet veel en dat was ook wel een voordeel, want ik was gewoon goed voorbereid en speelde het spel dus gewoon goed. Alleen nu moet ik doorzetten.”

En dat doorzetten zal de komende tijd moeten gebeuren op toernooien in Nederland, Oostenrijk en of België. ,,Ze heeft op het moment nog geen talentenstatus, maar die gaat ze ongetwijfeld krijgen als ze zo door gaat. Nisrine heeft het spel gewoon heel goed door en ze kan op de juiste momenten de juiste dingen doen. Ik vond haar al een talent, maar krijg dat nu ook te horen van anderen. dat is wel bijzonder hoor”, vertelt haar trainer Ben van Assum.

,,Ze zeggen het inderdaad. Ik kan daar eigenlijk niet zo veel mee, behalve dan naar luisteren en als mensen het zeggen dan hoop ik dat ze me iets willen leren. Ik vind het spelletje gewoon heel leuk, ben ook niet bang en de combinatie van techniek, kracht en tactiek vind ik echt leuk. Ik herken dingen gewoon voordat ze gebeuren. Dat komt ook door Ben hoor”, reageert de vijftienjarige scholier van het Oostvaarders College daar op. ,,Hij weet vaak wel wat er gaat gebeuren en daar kan ik dan wat mee. Ik moet alleen niet dom doen, want dat gaat het mis. Dat heb ik natuurlijk al eens meegemaakt en daar leer ik dan weer van. Als ik maar niet ga stressen dan komt het meestal wel goed. En ik kan nu wel gaan dromen en weet ik wat voor ambitie neerleggen, maar ik wil eerst naar het EK en dan zie ik daarna wel weer verder. Tot nu toe haal ik er genoeg voldoening uit en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.”