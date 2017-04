Goed spel hockeyers niet voldoende tegen Bloemendaal

BLOEMENDAAL – ,,In de eerste helft vond ik ons matig, maar in de tweede helft vond ik ons hartstikke sterk.” Coach Alex Verga was zondagmiddag redelijk tevreden, ondanks de 5-2 nederlaag die zijn ploeg leed in en tegen koploper Bloemendaal. ,,Bloemendaal is een club met een budget van hier tot Tokyo. Dat we dan redelijk stand kunnen bieden, is niet verkeerd.”

Echt goed

Eerder dit seizoen speelde Almeerse ook al tegen Bloemendaal, maar toen werd er in eigen huis met maar liefst 0-9 verloren. Het verschil was dit keer dus een stuk kleiner. En ook al stonden de Almeerders bij rust al met 3-0 achter en werd er anderhalve minuut na rust opnieuw gescoord (4-0), kwam de ploeg van Verga redelijk vaak tot fases waarbij er kansen werden gecreëerd en waarbij Bloemendaal op de eigen helft werd teruggedrongen. ,,Ik ben trots op hoe de jongens vandaag hebben gespeeld. Met veel energie en passie. In de eerste helft speelden we wat te gehaast en niet volgens afspraak, maar in de tweede helft waren we echt goed.”

In de tweede helft scoorde Terrance Pieters, met nog 27 minuten te gaan, de 4-1 uit een strafcorner. Een klein kwartier later was het Daniël de Haan die de 4-2 binnenschoot en even leek er zelfs nog een klein stuntje mogelijk. Zover kwam het echter niet, want dertig seconden voor het eindsignaal schoot Bloemendaal de beslissende 5-2 binnen. ,,Zij waren de betere ploeg, maar dat wisten we op voorhand. Het is al een compliment om te zien dat Bloemendaal ons vandaag serieus heeft genomen. Er dus ook echt alles aan deed om ons tegenstand te bieden”, aldus Verga.

Vertrek Verga

Dit week kwam overigens het nieuws dat Verga er eind dit seizoen mee stopt. Niet bij de club, daar blijft hij betrokken als technisch coördinator tophockey, maar wel als coach van heren één. ,,Die beslissing heb ik zelf gemaakt. De spelers zullen nooit zeggen dat ik moet stoppen en dat zal de club ook niet doen. Maar ik denk dat het goed is voor de club, voor het team, dat er een andere stem gehoord gaat worden. Een andere stem, maar wel met dezelfde filosofie. Ik wil niet dat deze ploeg té afhankelijk wordt van ‘Alex Verga’. Het gaat niet om mij of om één naam. Het moet gaan om het geheel”, aldus de coach die zijn ploeg gedurende de afgelopen jaren zag promoveren naar de Overgangsklasse en daarna zelfs de Hoofdklasse. ,,Als ik weg ben, zal de groep niet uit elkaar vallen. Anders zou ik mijn werk slecht hebben gedaan.”

Almeerse blijft na de nederlaag tegen Bloemendaal tiende in de Hoofdklasse.