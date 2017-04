Gezelligheid op Koningsdag

ALMERE – Het was aan de frisse kant, maar op een enkele bui na gelukkig droog en vooral heel gezellig op de vijftigste verjaardag van Koning Willem Alexander. Koningsdag werd in alle stadsdelen van Almere gevierd met vrijmarkten, spelletjes en muziek.

Op de Grote Markt was het zowel op Koningsnacht als Koningsdag flink druk. Voor de zesde keer hadden de ondernemers van Almere Centrum en de horeca op de Grote Markt weer een groot muziekfestijn georganiseerd. Voorafgaand aan Koningsdag maakten verschillende dj’s er samen met het publiek een groot feest van tijdens de Kings Night Dance. Op Koningsdag zelf stonden vele artiesten op het podium, waaronder The Voice of Holland-winnares Pleun, feestband The Euro’s, Dries Roelvink en The Soca Boys. Zelf de microfoon ter hand nemen kon tijdens de Liveband Karaoke.

In Almere Buiten organiseerden Grandcafé Seventies Eighties en eetcafé Mokum ook weer een muziekfestijn. Vanwege de wisselvallige weersvoorspellingen was het terras van Seventies Eighties voor de zekerheid omgetoverd tot een feesttent. Er waren optredens van Yes-R, Dave Dekker, Laura Fischer en nog vele andere artiesten.

In Almere Haven was de tweede editie van Koning Cultuur, met een mix van muziek, theater, koningsdagspelletjes en lekker eten. Na de eerste editie in gebouw De Blauwe Reiger aan de Steiger vond het culturele oranje-evenement dit keer plaats op het manifestatieveld aan de Havenkom.

Verder waren er verspreid door de stad natuurlijk tal van vrijmarkten waar jong en oud zijn spulletjes aan man probeerde te brengen, met in het Lumièrepark in Filmwijk zoals elk jaar weer de speciale kindervrijmarkt.