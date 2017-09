Gewonde bij frontale botsing Waterlandseweg

ALMERE – Bij een frontale botsing op de Waterlandseweg in Almere is donderdag een gewonde gevallen.

Een automobilist dacht dat hij op een weg reed waar het verkeer in een rijrichting van beide rijstroken gebruik kon maken. Dit was niet zo. Toen hij een voorganger in wilde halen, botste hij op een tegenligger.

De bestuurder van de tegemoetkomende auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er wordt momenteel aan de Waterlandseweg gewerkt om er een vierbaansweg van te maken met twee rijstroken in beide rijrichtingen.

Foto’s Bob Friedlander