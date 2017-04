Gewonde betrokkenen opgepakt na steekpartij Vijzelaarhof

ALMERE – Twee mannen zijn zondagmiddag gewond geraakt bij een steekincident op het Vijzelaarhof in Almere. Zij werden later opgepakt als verdachten in het onderzoek. In totaal zijn drie personen opgepakt.

Het incident vond plaats rond 13.00 uur buiten op straat. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleken de drie betrokkenen al naar een ziekenhuis gegaan te zijn. Twee van hen hadden verwondingen. Eén van hen, 40 jaar (woonplaats onbekend), had ernstige verwondingen. Hij werd naar een specialistisch ziekenhuis gebracht.

De andere twee, waarvan één lichte verwondingen had, werden aangehouden. Deze twee mannen van 22 jaar (woonplaats onbekend) werden meegenomen naar het politiebureau en zitten vast.

Ook de ernstig gewonde man is verdachte in het onderzoek. De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er aan het steekincident vooraf is gegaan.