’Gewildgroei-tegels’ voor Almeerse schoolpleinen

ALMERE – Basisschool Het Samenspel kreeg donderdag een bijzondere stoeptegel om het schoolplein te vergroenen. De tegel werd overhandigd door Liesbeth Bronkhorst, directeur van Stad & Natuur, en stadsdeelmanager Gerard Kok. Alle Almeerse scholen krijgen deze week het jaarprogramma met deze stoeptegel van Gewildgroei.Dit ter gelegenheid van de presentatie van het jaarprogramma met educatieve natuuractiviteiten voor komend schooljaar.

Afgelopen schooljaar hebben 18.366 Almeerse schoolkinderen gebruik gemaakt van het aanbod van Stad & Natuur. Ze gingen op een spannende expeditie met natuurdetective Jac. P. Struiner met de Stad en de Natuurbus, of ze bezochten het Klokhuis in Poort. In de herfst kwamen veel kleuters naar de Kemphaan, maar ook binnen de school kwam het aanbod van Stad & Natuur vaak terug in de lesactiviteiten.

Ook komend schooljaar kunnen scholen weer terecht bij Stad & Natuur. Bijvoorbeeld voor de Floriade Experiences, het bouwen van een insectenhotel met de klas, een misdaadexpeditie met de Stad en Natuur bus of een bezoek aan een boerderij in en om Almere.

Gewildgroei-tegel

Iedereen kan volgens Stad & Natuur zijn steentje bijdragen aan een groenere stad en een natuurlijke omgeving. ,,De gewildgroei-tegel maakt dit eenvoudig. Een bestaande stoeptegel van bijvoorbeeld het schoolplein kan vervangen worden door een gewildgroei-tegel. De bedoeling is dat de natuur haar gang gaat in deze tegel en zo ontstaat gewildgroei”, aldus Stad & Natuur. ,,De scholen kunnen met hun leerlingen de ontwikkeling in de stoeptegel volgen. Wat gebeurt er, gaat er iets groeien, komen er beestjes op af, loopt regen makkelijker weg?” Door een foto in te sturen, maken de scholen ook kans op een workshop Insectenhotel bouwen voor 1 groep. De winnaar wordt op de Onderwijsdag begin oktober bekend gemaakt.