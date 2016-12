Gewapende overval op supermarkt in Almere Buiten

ALMERE – Een filiaal van Lidl op het C. van Eesterenplein in Almere Buiten is woensdagavond overvallen. De politie is op zoek naar drie daders.

De daders droegen bivakmutsen en donkere kleding. Zij reden weg op een donkere motorscooter van het merk Gilera Runner zonder kenteken.

De politie is bezig met het onderzoek.

Rond 20.00 uur werd de politie gebeld omdat er een overval gaande was. Twee verdachten kwamen de winkel binnen en bedreigden met een wapen een medewerker in de winkel. De mannen gingen er vervolgens met een geldbedrag vandoor. Na de overval vluchtten ze op een scooter in de richting van het Oostvaarders College.

Het gaat om twee mannen. De eerste verdachte is tussen de 20 en 24 jaar oud. Hij heeft een donkere huidskleur, een smal postuur en is rond 1.75 m lang. Hij sprak goed Nederlands, maar wel met een accent. Hij droeg een zwarte bivakmuts, een zwarte winterjas, een donkere broek en zwarte handschoenen.