Getuigen gezocht van ongeval in Literatuurwijk

ALMERE – De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval op het Godfried Bomanspad is Literatuurwijk afgelopen zaterdag. Een scooterrijdster werd hierbij aangereden door een andere scooter, die na het ongeval doorreed.

Zaterdagmiddag 24 juni rond 15.45 uur reed een 68-jarige vrouw uit Loenen aan de Vecht met haar scooter over het Godfriet Bomanspad in de richting van de Poeziestraat. De vrouw werd ingehaald door een andere scooter met daarop twee personen. Tijdens het inhalen raakte de andere scooter mogelijk de vrouw en kwam zij hard ten val. De andere scooter reed na het ongeval door in de richting van de Johan Fabriciusstraat.

Het slachtoffer werd door omstanders geholpen. Zij werd met letsel aan haar hoofd overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart naar het ongeval en komt graag in contact met de bestuurder en de bijrijdster van de andere scooter. Het gaat om man en een vrouw die reden op een lichtblauwe op een Vespa lijkende scooter.

Signalement bestuurder

Een man van ongeveer 20-25 jaar oud met een getinte huidskleur en een slank postuur. Hij had zwart kort golvend haar en droeg een zwart petje en een zwarte jas.

Signalement bijrijder

Een vrouw van ongeveer 20-25 jaar oud met een getinte huidskleur. Zij had half lang donker krullende haren en een wit petje. De vrouw droeg een opvallend kort geel jasje.

Bent u deze man of vrouw? Neem dan contact op met de politie in Almere via het telefoonnummer 0900-8844.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien van deze aanrijding van zaterdagmiddag 24 juni op het Godfriet Bomanspad en dit nog niet bij de politie gemeld? Of heeft u meer informatie over de andere scooterrijders? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, of via internet, door middel van een meldformulier Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via M-online.