Gespreksavond over uitbreiden blauwe zones

ALMERE – De gemeente Almere organiseert volgende week twee gespreksavonden over mogelijke uitbreiding van de blauwe zones. Aanleiding is de bewonerspeiling die afgelopen maand gehouden is.

In totaal werden 5838 enquêtes verstuurd naar Almeerders die in een blauwe zone wonen, net daarbuiten of in een gebied waar de blauwe zone mogelijk naar kan worden uitgebreid. De enquête werd door 1561 mensen ingevuld.

Overlast

De belangrijkste uitkomst is dat in alle gebieden parkeeroverlast wordt ervaren. De meeste overlast doet zich voor in grensgebieden en dan vooral in de middag. In alle gebieden neemt de overlast toe op donderdag- en vrijdagavond en in het weekend. Er worden verschillende oorzaken genoemd voor de overlast.

Uitbreiden

De gemeente gaat nu verder met het idee om de blauwe zone uit te breiden. Dit kan echter wel ervoor zorgen dat de parkeerproblemen verschuiven naar een gebied waar nu nog geen overlast wordt ervaren.

Gespreksavond

Daarom wil de gemeente in gesprek met bewoners tijdens twee gespreksavonden. Deze vinden volgende week plaats. Op dinsdag 4 juli in Kunstlinie Almere Flevoland aan de Esplanade, van 19.00 tot 21.00 uur, en woensdag 5 juli in de Burgerzaal van het stadhuis, van 19.00 tot 21.00 uur.