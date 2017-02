Gesprekken over ‘zo goed mogelijke exploitatie’ zwembad Poort

ALMERE – De exploitant van het zwembad in Poort, de gemeente Almere en de gebruikmakende verenigingen zijn in gesprek over mogelijkheden om het bad beter te exploiteren. Dit laat gemeentewoordvoerder Paul Andriessen desgevraagd weten.

Andriessen reageert hiermee op uitlatingen van Theo Lambooij, locatiemanager van het zwembad. Die liet eerder deze week aan deze krant weten met zijn handen in het haar te zitten omdat een intentieverklaring die anderhalf jaar geleden door de partijen werd getekend, niet zou werken.

In die verklaring is vastgelegd dat verenigingen die gebruikmaken van het bad ‘zo goed als mogelijk de exploitatie van het zwembad ondersteunen’. Er staat duidelijk beschreven dat er niet alleen door exploitant Optisport, maar door alle verenigingen ondersteuning wordt gegeven aan het zwembad, bijvoorbeeld door toezicht te houden, bij te springen in de horeca of schoonmaak. ,,Maar dat gebeurt dus niet”, liet Lambooij eerder deze week weten. ,,Daarom moeten wij constant extra personeel inzetten en dat heeft ons nu al zeventigduizend euro gekost.” Om die kosten enigszins te drukken zijn de tarieven voor het banenzwemmen flink verhoogd en zijn er ook meerdere uren verdwenen.

Andriessen erkent het verhaal van Lambooij, maar geeft wel aan dat Optisport bij het ondertekenen van de intentieverklaring op de hoogte was van het feit dat de exploitatie een ‘risicodragend karakter’ heeft. ,,En dat blijkt dus ook, want anders kwam de exploitant nu niet in de problemen.”

Lambooij spreekt dit vervolgens weer tegen. ,,Ja, wij weten dat we risico’s lopen als exploitant, dat geldt ook voor de zwembaden in Stad en Buiten. Maar in Poort hebben we de intentieverklaring getekend onder de voorwaarde dat verenigingen zich inzetten om de exploitatie te ondersteunen. Aan de hand van die voorwaarde hebben wij onze personeelskosten ingeschat.”

Eén van de verenigingen die gebruikmaakt van het zwembad is Zwemsportvereniging de Aalscholver. Voorzitter Willy Hogerhuis erkent dat het lastig is om mensen te leveren voor bijvoorbeeld toezicht. ,,Toen het bad net open was, huurden wij regelmatig zes banen. Dan waren er nog twee banen over voor recreatief gebruik. Aanvankelijk deden wij het toezicht voor alle acht banen, maar uiteindelijk bleek dat een te grote belasting voor onze vereniging. Daar zijn we dus mee gestopt.”

Het is voorlopig afwachten wat de gesprekken tussen gemeente, exploitant en verenigingen gaan overleveren. ,, Als gemeente hebben we de doelstelling dat mensen die er willen zwemmen, dat ook kunnen”, aldus Andriessen die verder niets kwijt wil over de inhoud van de gesprekken.