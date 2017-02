Gemengde gevoelens bij aanpassing bestemmingsplan Buitenvaart

ALMERE – Wethouder Mark Pol heeft een aanpassing in het bestemmingsplan Buitenvaart voorgesteld aan de gemeenteraad. In een brief stelt hij voor om meer vierkante meters beschikbaar te stellen voor caravanstalling. Die aanpassing zorgt voor gemengde gevoelens bij ondernemer Rudi de Bruijn die een stalling heeft in het gebied.

In november vorig jaar zou een eerste aanpassing van het bestemmingsplan behandeld worden door de raad, maar dat werd toen op voorspraak van Pol niet besproken, en ook niet over gestemd, omdat hij nog met ondernemers in gesprek was die daardoor in de knel zouden kunnen komen te zitten.

Vooral Rudi de Bruijn, die al in 2010 was begonnen met het stallen van caravans en gemotoriseerde voertuigen, campers en boten, kwam in onzekerheid door het voorstel. Hij zou volgens eigen zeggen afstevenen op een faillissement omdat er geen gemotoriseerde voertuigen gestald mogen worden.

Als de door Pol nu voorgestelde aanpassing door de raad wordt goedgekeurd, kan De Bruijn echter wel verder met de 28.000 vierkante meter aan stalruimte. ,,Ik ben dus ontzettend blij met het voorstel van Pol en dat we er in de gesprekken goed uit zijn gekomen. Aan de andere kant heeft dit me wel ruim 660.000 euro extra gekost. Geld dat ik met investeerders en familie bij elkaar heb weten te brengen om ons gelijk te halen. We zijn bij de Hoge Raad geweest en hebben daar deels ons gelijk gehaald. De conclusie was wel dat we illegaal bezig waren, maar dat er en niet duidelijk was gecommuniceerd en niet werd gehandhaafd. En daar heb ik gemengde gevoelens over, want eigenlijk is het zo dat ik nu wordt beloond wat ik jarenlang illegaal heb gedaan”, reageert De Bruijn op het nieuwe voorstel van Pol.

Over het voorstel van Pol van november hadden meerdere gemeenteraadsfracties vragen. Of ze dat nu nog hebben zal begin maart blijken als de aanpassingen van Pol worden besproken tijdens de politieke markt.