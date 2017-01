Gemeenteraad weigert Wob-procedure

ALMERE – De gemeenteraad weigert om een procedure voor de Wet openbaarheid van bestuur op te starten. De griffier verwijst namens de raad, een zelfstandig bestuursorgaan, door naar het college van burgemeester en wethouders, een ander zelfstandig bestuursorgaan en kent geen eigen procedure, zo is gebleken na een verzoek van Almere Vandaag.

De griffier, de ambtelijke ondersteuningsdienst van de raad, ziet de weigering niet zo en spreekt van een herstel mogelijkheid waarbij er door wordt verwezen naar het college. Almere Vandaag diende begin december bij de gemeenteraad een verzoek in op basis van de wet en vroeg daarbij om openbaarmaking van het feitenrelaas rond de onteigeningsprocedure van Camping Waterhout in verband met de komst van de Floriade in 2022. In de week dat de officiële reactietermijn zou verstrijken liet een medewerker van de griffier echter weten dat het verzoek niet op de juiste manier is ingediend ondanks dat eerder geen procedure bekend was en er werd aangegeven dat de aanvraag bekeken zou worden. Er werd herstel aangeboden, maar dat zou met de huidige procedure compleet overbodig zijn en voorbij gaan aan het feit dat de raad andere afwegingen zou kunnen maken ten opzichte van het college. Aanvragen, als deze, zouden altijd via het college lopen. ,,De raad zendt, als het verzoek bij de raad is ingediend, dit verzoek door aan het college om een beslissing op het Wob-verzoek te nemen. Mocht het college tot oordeel komen niet bevoegd te zijn maar de raad, dan meldt het college dat met een advies tot afdoening, want de adviesplicht van het college naar de raad blijft in stand”, zo meldt de medewerker van de griffier.

Volgens Brenno de Winter, onderzoeksjournalist die wordt gezien als expert als het gaat om Wob-procedures, is deze gang van zaken op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. ,,De gemeenteraad is net als het college van b en w een bestuursorgaan. Zij moeten een besluit nemen. Maar na een maand wachten, weigeren ze de wet uit te voeren”, stelt hij. „De wet is duidelijk dat als zij iemand anders het verzoek willen laten afhandelen zij dat moeten regelen. Het is daarom goed dat Almere Vandaag nu tot actie overgaat.”

Almere Vandaag diende ook een verzoek in bij het college om het feitenrelaas openbaar te maken. Die hebben echter hun besluit opgeschort tot 3 februari. Ze zeggen meer tijd nodig te hebben omdat het doorlopen van het traject tijd kost. Een medewerker van de griffier heeft Almere Vandaag verder laten weten dat het de eerste keer was dat zij met een dergelijke aanvraag te maken hebben gekregen en dat ze als gevolg daarvan hun procedure verder gaan uitwerken en op de website van de gemeenterad kenbaar te maken. Almere Vandaag wacht verdere stappen af tot het besluit van het college.