Gemeenteraad stelt Wob-procedure vast

ALMERE – De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een eigen Wob-procedure. Deze procedure, waarmee informatie opgevraagd kan worden die niet openbaar is, had de raad nog niet.

Het ontbreken van de procedure kwam aan het licht nadat deze krant er gebruik van wilde maken rond het feitenrelaas over de fouten die gemaakt waren bij de onteigeningsprocedure van een deel van Camping Waterhout. De gemeenteraad had dat feitenrelaas op verzoek van het college van burgemeester en wethouders geheim verklaard, maar volgens deze krant en andere media was dat op oneigenlijke gronden gebeurd. Zo zou er een maatschappelijk belang kunnen zijn om die informatie toch openbaar te laten zijn. Enkele weken na de verzoeken tot openbaarmaking werd het relaas alsnog openbaar gemaakt.

De griffier, de ondersteunende ambtelijke dienst van de gemeenteraad, erkende dat de raad als bestuursorgaan een dergelijke procedure niet had en heeft er nu een instructie voor opgesteld. Deze is donderdagavond door de gemeenteraad goedgekeurd en in werking getreden. De griffier wordt verantwoordelijk voor de afhandeling.