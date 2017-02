Gemeenteraad neemt monumentenverordening aan

ALMERE – De gemeenteraad heeft donderdagavond de Monumentenverordening Almere aangenomen. Alleen de fractie van het CDA was tegen omdat zij de 130.000 euro, die het in tien jaar kost, zonde van het geld vindt.

In de verordening wordt onder meer de identiteit van Almere benadrukt, de geschiedenis kenbaar gemaakt, moet in ruimtelijke plannen rekening worden gehouden met gemeentelijke monumenten en moet het belang van monumentenzorg af worden gewogen tegen andere belangen.

Voor er over de verordening werd gestemd vond er een debat plaats tussen CDA-fractievoorzitter Bastiaan Malotaux en verantwoordelijk wethouder Frits Huis. In dat debat kwamen beide niet dichter tot elkaar, maar het lukte Malotaux ook niet om andere fracties achter zich te krijgen, want de verordening werd bij de stemming aangenomen waarbij alleen het CDA tegen stemde.