Gemeenteraad kritisch bij rapportages Floriade

ALMERE – Het overgrote deel van de gemeenteraad kijkt met argusogen naar de huidige stand van zaken rond de Floriade. Dat bleek donderdagavond tijdens de politieke markt toen voor de eerste keer over een kritisch rapport van AT Osborne, een nieuwe risicoanalyse van het evenement en de eerste stoplichtrapportage van verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema werd gesproken.

Er kwamen termen voorbij als een vastgelopen schip waarvan de ballast – de camping en de jachthaven – overboord moet worden gegooid, in een roeiboot Het Kanaal over willen, grote zorgen, boos, geen knikkende knieën krijgen en de zorgen zijn niet weggenomen. Eigenlijk was alleen de partij van Herrema, de PvdA, zonder zorgen. ,,Er horen nou eenmaal risico’s bij”, zo zei raadslid Van der Pauw. Dat leverde even een politieke discussie met de SP op over keuzes, maar verder waren het vooral kritische vragen richting de Herrema en de ook aangeschoven wethouder van Financiën Mark Pol.

Discussie ontstond er ook tussen Toon van Dijk van de PVV en Miranda Joziasse van de VVD. Voor de laatste is de vier miljoen euro meer die nodig is voor eventuele risico’s geen investering. Maar Van Dijk is er van overtuigd dat het extra geld voor de risico’s al uitgegeven is. ,,Voor mij is de belangrijkste conclusie van de avond dat er geld bij moet ondanks dat we eerder als raad hebben gezegd wat de kaders zijn. In mijn ogen wordt de kloof tussen politiek en burger zo alleen maar groter. Het komt onbetrouwbaar over”, aldus Van Dijk.

Kritiek was er ook op de manier van werken en de hoeveelheid ambtenaren die de afgelopen vijf jaar met het project bezig zijn geweest. Volgens AT Osborne was dat los zand, waren de ambities niet duidelijk en was de programmaorganisatie onvoldoende op orde. Na dat rapport heeft Herrema besloten om het project uit de Dienst Stedelijk Ontwikkeling te halen en rechtstreeks onder de hoogste gemeentelijke ambtenaar te plaatsen. Dat is overigens tegen het advies van AT Osborne in. ,,Er gaan nu meer, en u schrijft ook betere, mensen alleen maar aan de Floriade werken. Maar is het genoeg?”, vroeg Joziasse zich daarover af. ,,En wat wordt uw bestuursfilosofie daar dan in”?”, vroeg Marcel Benard van de ChristenUnie zich daarover af. ,,Want voor mij is dit wel de maand van de waarheid. Zo wil ik nu wel eens een keer een mijlpalenplanning zien. Ik ben gewoon echt boos dat die er nog niet is en dat vind ik zonde, want ik zie de Floriade nog steeds als een grote kans voor de stad”, aldus Benard.

Volgende week donderdag komen Pol en Herrema met hun reacties.