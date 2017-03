Gemeenteraad kijkt positief aan tegen koop Klokhuis

ALMERE – Er moet nog over worden gestemd, maar de seinen lijken op groen te staan als het gaat om het plan van wethouder Mark Pol om het Klokhuis in Poort te kopen. Doorgaans koopt de gemeente geen bestaand vastgoed, maar voor het ’iconische’ gebouw, kosten 225.000 euro, in het Cascadepark wordt een uitzondering gemaakt.

De gemeente heeft het eerste recht op de koop en doordat Casla, het centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere, de huurpenningen niet meer op kon brengen kwam die mogelijkheid voorbij. Pol liet de waarde van het pand bepalen door een taxateur en kwam er daarbij ook achter dat het lastig zou zijn om een dergelijk pand eventueel aan particulieren of bedrijven te verkopen. ,,We hebben nu de afspraak gemaakt met de stichting Stad en Natuur dat zij er een programma gaan ontwikkelen dat gericht is op educatie voor kinderen. Zij willen en kunnen het daar dan de komende vijf jaar voor gebruiken en daarna zullen we nieuwe afspraken moeten maken”, zo gaf Pol de gemeenteraadsleden donderdagavond tijdens de bespreking op de politieke markt in het stadhuis mee.

Volgende week wordt er gestemd over de mogelijke aankoop.