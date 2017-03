Gemeenteraad blijft steggelen over onderzoek Volggroep Floriade

ALMERE – De gemeenteraad wordt het er maar niet over eens of de Volggroep Floriade een onderzoek moet kunnen doen naar wat het kost om te stoppen met de Floriade. Donderdagavond werd er gedebatteerd, maar dat bleek niet voldoende om er een beslissing over te nemen. Volgende week praten ze verder.

De Volggroep wil dat onderzoek graag doen, maar volgens de coalitiepartijen is dat een een politiek onderzoek en is dat iets dat de volggroep niet zou moeten willen. De SP, en ook andere partijen in de oppositie, zien dat niet zo. Zij vinden een exitstrategie en weten wat het kost een belangrijk onderdeel bij het volgen van een groot project als de Floriade. ,,Als we het nu weten dan is het morgen weer anders. Wat moet je er nou mee?”, zo vroeg Marco de Kat, fractievoorzitter van Leefbaar Almere zich af. Hij heeft enkele weken geleden dan ook een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om het onderzoek niet te doen. De PVV en AP/Opa kondigde toen al aan zelf een dergelijk onderzoek te gaan laten uitvoeren.

,,Dit is hoe dan ook een valse start voor de Volggroep, maar misschien wil het college wel een verdieping geven van de al gemaakte kosten en wat er verder nog op het pad kan komen aan kosten als er mogelijk gestopt wordt?”, vroeg Roelie Bosch van de ChristenUnie zich af. Bosch vroeg daarop wat verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema van het voorstel vond en die gaf aan dat hij de Volggroep best mee wil nemen bij het verstrekken van meer informatie. ,,Maar een onderzoek lijkt ons ook niet zo verstandig”, zo gaf hij aan.

,,Dan zit de Volggroep dus direct aan de lijn van het college. Die bepaalt dan wat ze wel en wat niet te zien krijgen. Ik beluister dit met stijgende verbazing”, reageerde Toon van Dijk namens de PVV daar weer op. Bosch wilde daarop wel even schorsen zodat er met onder meer de SP en GroenLinks overlegd kon worden over of zij iets zagen in dit voorstel. Over die schorsing, zo is de procedure, moet dan wel worden gestemd, maar daar kwam een gelijke stand uit en dus moest de vergadering worden voortgezet.

Besloten werd om vervolgens niet over de motie van Leefbaar te gaan stemmen, maar volgende week over het voorstel van Bosch verder te praten. Het lijkt een mooi compromis, maar de valse start van de Volggroep is inmiddels een feit en het is tekenend voor de verdeeldheid dat de raad er niet uit kan komen of de Floriade zakelijk of politiek bekeken moet worden.