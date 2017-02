Gemeente wil het Klokhuis kopen

ALMERE – De gemeente Almere wil het gebouw het Klokhuis in Poort kopen. De eigenaar van het Klokhuis, de stichting KinderCasla, biedt het pand aan de gemeente te koop aan omdat zij de financiering niet meer rond krijgt. De gemeente wil 225.000 euro betalen voor het roze gebouw.

Stichting KinderCasla is een vastgoedstichting die in het leven is geroepen om het Klokhuis te financieren. „In de afgelopen jaren heeft de gemeente voor het Klokhuis een bijdrage verstrekt van 87.500 euro per jaar uit de GREX Cascadepark West/Weerstandsvermogen. Dit budget was eindig en is inmiddels weggevallen”, zo laat gemeentewoordvoerder Guido Eversdijk weten.

De stichting heeft eind augustus 2016 laten weten van het pand af te willen. „De stichting KinderCasla kan bij het ontbreken van de middelen voor de huur en de programmering niet aan de betalingsverplichtingen van de nog openstaande leningen voldoen en evenmin aan het beheer en onderhoud”, aldus Eversdijk. „De stichting heeft daarom via een brief aan het college kenbaar gemaakt afstand te willen doen van het Klokhuis. De gemeente heeft volgens de erfpachtovereenkomst het eerste recht van koop. Vanwege de iconische waarde voor de stad en de mogelijkheden van het pand voor de jeugd van Poort is het voorstel de aankoop aan de gemeenteraad voor te leggen.”

Het college heeft de gemeenteraad nu voorgesteld 225.000 euro beschikbaar te stellen en de exploitatielasten te dekken uit de bestaande begroting. Het idee is om ook de komende vijf jaar de functie educatief centrum te behouden. Stad & Natuur, die een paar jaar geleden de programmering van de educatieve activiteiten overnam van Casla (Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere), krijgt hiervoor subsidie.

In november 2010 werd gestart met de bouw van het Klokhuis. De kosten voor het realiseren van het pand bedroegen 900.000 euro. Voor dit bedrag kreeg Casla 225.000 euro vanuit de grondexploitatie Cascadepark en kwam er verder geld vanuit het Energiefonds (250.000 euro) en het potje voor Health City (300.000 euro). Om het gat van 125.000 euro te dichten werd een lening afgesloten.

Het roze gebouw in het Cascadepark West is bedacht door kinderen. In februari 2009 startte op initiatief van de NPS, dat later is overgegaan in de NTR, het project ’Het Klokhuis bouwt het KlokHUIS’. Het programma, dat haar 20e jubileum vierde, daagde de jonge kijkers uit ontwerpen in te sturen voor een educatief centrum. Uit de inzendingen van 1177 kinderen haalde architect Jord den Hollander de beste ideeën en ontwierp een het gebouw. Het resultaat was een grote roze taart op poten. Het Klokhuis werd begin juni 2011 geopend door Koningin Máxima.

In 2014 stopte Casla met de educatieve activiteiten voor kinderen in het Klokhuis. Dit omdat Casla per 1 juli 2014 deel ging uitmaken van de Hectare Cultuur in Schouwburg Almere, nu KAF. Hierin zouden ook de educatieve activiteiten een plaats krijgen. Stad & Natuur nam de programmering van de kinderactiviteiten in het Klokhuis over en werd beheerder van het pand.