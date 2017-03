Gemeente wil kappen op Utopia tijdens broedseizoen

ALMERE – Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Almere vanaf maandag bomen wil kappen op het eiland Utopia terwijl daar meerdere vogels zitten te broeden. Tijdens het broedseizoen mag er eigelijk niet worden gekapt, maar de gemeente wil dat toch doen omdat de zogenoemde essentaksterfte voor gevaarlijk situaties zou zorgen. ,,Onzin”, zegt Lodewijk Lamers, bomenspecialist van het bedrijf Takkenwerk.

,,Een gevaarlijk situatie is geen reden om tijdens het broedseizoen ontheffing te krijgen. Ze kunnen het eiland bij de brug ook afsluiten en dan kan er niemand op”, aldus Lamers. ,,Ook die essentaksterfte heb ik eigenlijk nauwelijks geconstateerd tijdens mijn bezoek aan het eiland dinsdagmiddag.”

De Vries laat weten dat de gemeente zelf een kapvergunning mag verlenen, maar dat er tijdens het broedseizoen een ontheffing van de provincie Flevoland nodig is zoals dat is geregeld in de Wet Natuurbescherming. ,,En die hebben ze voor zover ik weet niet aangevraagd. Ik denk ook niet dat ze die gaan krijgen of hadden gekregen, maar dat is ook niet nodig omdat ze ons bezweren dat de vogels niet gestoord worden”, zo laat de woordvoerder van de provincie desgevraagd weten. ,,Mocht dat wel het geval zijn dan kan daar melding bij ons van worden gemaakt en zullen wij of een andere dienst gaan handhaven.

Broedende reigers

Lamers bezocht dinsdagmiddag op uitnodiging van Philippe van Thiel, de eigenaar van jachthaven Haddock, het eiland. Die had namelijk een brief van bewoners uit de Filmwijk gekregen waarin stond dat er maandag gekapt zou gaan worden op Utopia omdat de esssentaksterfte volgens de gemeente voor gevaarlijk situaties op het eiland zou zorgen.

,,Volgens mij heeft het daar niets mee te maken. Ik denk dat ze het eiland vrij willen maken zodat in de zomer het festival Grow (24 juni, red) er plaats kan vinden. Zoals de situatie nu is lukt dat namelijk niet”, zo zegt Van Thiel. ,,Ik heb daarom Lamers gevraagd om eens te kijken of die ziekte er ook daadwerkelijk is.” De essentaksterfte is een uit Azië overgekomen schimmel die hoofdzakelijk essen aanvreet waardoor de bomen kunnen sterven.

Op het eiland is al een groot deel van de bomen gekapt, maar momenteel staan er nog behoorlijk veel essen, populieren, wilgen en hazelaars. ,,We noemen dit in ons vak een stadsbossage. Ik zie dat er meerdere reigers al een nest hebben en waarschijnlijk al zitten te broeden, maar ik vermoed dat er nog heel veel nesten zijn die we niet zien. Ik hoor in ieder geval veel vogels fluiten en dat duidt er op dat ze waarschijnlijk ook aan het nestelen zijn. Ik begrijp de keuze dan ook niet dat ze willen kappen. De essentaksterfte zal waarschijnlijk ”, analyseert Lamers de situatie op het eiland.

Het kappen van de bomen valt onder de afdeling Stadsbeheer van wethouder Frits Huis. In de bewonersbrief kondigden zij aan dat ze maandag met een ecoloog op het eiland willen kijken welke bomen ze gaan kappen zonder dat ze de broedende vogels daarbij storen. ,,Volgens mij kan dat helemaal niet. Als je hier gaat hakken en zagen en bomen omhaalt stoor je ze al. Een onbegrijpelijke acite dus”, zo vindt Lamers.

De gemeente heeft nog niet gereageerd.