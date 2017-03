Gemeente start pilot met anoniem solliciteren

ALMERE – De gemeente Almere start op 1 juni een pilot met anoniem solliciteren. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten in de beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdA en het CDA.

De partijen riepen de gemeente op anoniem solliciteren in te voeren, om zo discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De fracties vinden dat de gemeenete ’een voorbeeldfunctie heeft ten aanzien van diversiteit op de werkvloer en het tegengaan van discriminatie’.

Het college deelt deze mening. „Daarom hebben wij de pilot anoniem solliciteren geïnitieerd. Naast de voorbeeldfunctie van de gemeente naar werkgevers in de stad zal er ook een minisymposium georganiseerd worden om de werkgevers in de stad te betrekken bij het onderwerp en er over in gesprek te gaan.”

De resultaten van de experimenten bij andere gemeenten en Google met anoniem solliciteren zijn ’hoopgevend’, schrijft het college. „Ze laten een toename van diversiteit binnen de uitnodiging voor een eerste gesprek met de organisatie zien, maar niet zodanig dat anoniem solliciteren alleen voldoende is. Daarnaast zijn andere middelen nodig. Bovendien laat onderzoek zien dat met deze sollicitatieprocedure meer vertegenwoordigers van minderheden solliciteren.”

De gemeente is nu met de voorbereidingen gestart om op 1 juni met een pilot van minimaal een half jaar te beginnen.