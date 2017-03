Gemeente nodigt bewoners Deltastraat uit

ALMERE – Vertegenwoordigers van de gemeente gaan dinsdag alsnog in gesprek met bewoners van de Deltastraat in Haven. De bewoners waren zich onlangs rot geschrokken toen uit plannen van de gemeente bleek dat er een hotel van negen verdiepingen hoog recht tegenover hun appartementencomplex stond ingetekend in de plannen van wethouder Tjeerd Herrema voor de kunstzone van Haven.

De bewoners waren niet gekend in de plannen die tien miljoen euro gaan kosten terwijl de ondernemers in de buurt en tal van andere instellingen wel op de hoogte waren gebracht en hebben mogen meedenken met de verkenning. ,,Het is een schets van een kansrijke toekomst voor de Kust Almere Haven. Maar op basis van een verkenning kan niet gebouwd worden, daar is onder andere een uitwerking voor nodig in een concreter ontwikkelplan”, reageert Judith van Dijk, woordvoerder van Herrema op de angst van de bewoners. ,,Voordat de gemeente met het ontwikkelplan kan beginnen, is de input van Havenaren nodig. Daarom nodigt de gemeente hen de komende periode uit voor verschillende bijeenkomsten. Niet alleen om bewoners te informeren, maar vooral ook om op basis van hun reacties en ideeën de verkenning verder aan te scherpen en aan te vullen. Om uiteindelijk te komen tot een concreet plan”, aldus Van Dijk.

Bert Fakkeldij, bewoner aan de Deltastraat, laat weten dat hij benieuwd is waar de gemeente dinsdag mee gaat komen en in hoeverre de plannen niet al vast staan.