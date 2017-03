Gemeente moet mer Floriadegebied aanpassen

ALMERE – Het milieueffectenrapport voor Almere Centrum Weerwater-Floriade is niet volledig. Zo luidt het oordeel de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer). De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen.

De gemeente Almere wil het gebied Almere Centrum Weerwater ontwikkelen voor de Floriade 2022. Het gebied langs de A6 is zo’n 400 hectare groot. Het bestaat uit verschillende deelgebieden, maar alleen over het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade wordt nu besloten. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen voor alle deelgebieden onderzocht in een milieueffectrapport, dat door de Commissie mer getoetst is.

Niet volledig

Het oordeel is duidelijk: het rapport nog niet volledig, zo staat in het persbericht van de commissie. „Zo maakt het rapport onder meer niet duidelijk van welke uitgangspunten bij het verkeer-, geluid- en luchtonderzoek is uitgegaan. Hierdoor is niet te controleren of de effecten goed beschreven zijn. Uit het rapport blijkt al wel dat bij 30 procent van de nieuwe woningen in het gebied sprake zal zijn van (ernstige) geluidhinder vanwege een hoge geluidbelasting door verkeer van de A6.” De Commissie adviseert om in het rapport (de effecten van) maatregelen voor geluid te onderzoeken en te borgen dat het aantal geluidgehinderden beperkt blijft.

Ook zijn de effecten op het NatuurNetwerk Nederland niet goed beschreven. De Commissie vraagt zich af waarom de bouw van 100 woningen, sportvoorzieningen en horeca in de Kasteelomgeving en het ’Vroege Vogelbos’ weinig natuureffecten zullen hebben.

Aanpassen

De Commissie adviseert het rapport te laten aanpassen en pas daarna een besluit te nemen over het omgevingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen en ook de aanvulling door de Commissie te laten toetsen.

Het Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade moet naar alle waarschijnlijk op meerdere punten aangepast worden. Dat bleek eind vorige maand uit meerdere zienswijzen die op het ontwerp van het plan zijn ingediend. De zienswijzen worden de komende tien weken voorzien van een ambtelijk advies, daarna kijkt het college van burgemeester en wethouder er nog naar en dan moet de gemeenteraad een besluit nemen over het plan en de eventuele aanpassingen.