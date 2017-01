Gemeente in gesprek met ondernemers over rooien Weerwatereiland

ALMERE – De werkzaamheden voor het rooien van de bomen op het Weerwatereiland/Vogeleiland in het Weerwater, als voorbereiding op de Floriade, zijn gestart. Een mogelijke gang naar de rechter van Jachthaven Haddock en Camping Waterhout om het rooien te stoppen is aangehouden.

,,Het is gangbaar dat je, voor je bij de rechter komt, eerst met elkaar in gesprek te gaan en dat zijn we nu. Het is dus niet zo dat we de zaak voor de voorzieningenrechter helemaal hebben afgeblazen, maar voorlopig hoeft het wat ons betreft niet voor te komen”, geeft jachthaveneigenaar Philippe van Thiel aan. ,,We gaan met mensen van de gemeente Almere het eiland op en bekijken of er bomen kunnen blijven staan, zodat ons uitzicht niet helemaal wordt weggehaald”, vult Sander Fokkens van Waterhout aan.

Enkele weken geleden ontstond onrust onder beide ondernemers omdat ze, naar eigen zeggen, werden geconfronteerd met het bericht dat het eiland op honderd bomen na gerooid zou worden. Het ging, volgens de gemeente, echter om de uitvoering van het groenplan voor het eiland, waarbij er naast de honderd ’speciale’ bomen ook tweeduizend ’reguliere’ bomen zouden blijven staan. De rest zou worden gerooid. Van Thiel en Fokkens kondigden vervolgens aan dat zij daar niet van wisten en wilden bij de rechter een stop afdwingen. Volgens wethouder Tjeerd Herrema, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Floriade-project waar het eiland onderdeel van uit gaat maken, hadden beide ondernemers die in het gebied zitten echter wel degelijk op de hoogte kunnen zijn.

Momenteel loopt echter ook nog een onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de camping en daarin wordt ook gekeken of het mogelijk is om Waterhout op het eiland te vestigen. Ook wordt onderzocht of verplaatsing naar een gebied in Haven, nabij het Surfstrandje, tot de mogelijkheden behoort.

Er zou maandag eigenlijk begonnen zijn met de werkzaamheden, maar vanwege het dichtgevroren water tussen het eiland en de vaste wal kon het materieel niet op het eiland worden gebracht. De bedoeling is dat er dinsdag wordt begonnen.

Donderdagavond praat de gemeenteraad met Herrema over de huidige stand van zaken.