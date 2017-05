Gemeente houdt geen rekening met deadline Waterhout

ALMERE – De gemeente Almere houdt geen rekening met de deadline die Camping Waterhout heeft gesteld met betrekking tot de mogelijke verplaatsing naar Schateiland. De eigenaren van Waterhout willen voor het eind van deze maand weten of de verhuizing door kan gaan.

,,We hebben afgesproken dat we de mogelijkheid voor de verhuizing van de camping naar Schateiland gaan onderzoeken. Hiervoor wordt momenteel veel uitgezocht. Afstemming met bewoners en andere belanghebbenden, zoals natuurorganisaties, hoort hier ook bij. Eind van de maand staat weer een overleg met de camping gepland. Dan bespreken we de stand van zaken”, laat Judith van Dijk, woordvoerder van verantwoordelijke wethouder Tjeerd Herrema, weten. ,,We hopen op een voorspoedig verloop, maar moeten eerst het onderzoek afwachten en zo lang dat niet klaar is kunnen we niet zeggen wanneer we een besluit nemen”, vult Van Dijk aan.

Camping Waterhout zit nu nog op het toekomstige Floriadeterrein en zou in eerste instantie ingepast worden in het gebied, maar daar werd onder meer vanwege de mogelijke verkleining van de camping van afgezien. Vervolgens werd de camping uit het gebied, dat na het evenement een woonwijk moet worden, gehaald en begonnen de onderhandelingen over mogelijke verplaatsing. Tegelijkertijd is de gemeente voorbereidingen aan het treffen om een deel van de camping te onteigenen voor de uitbreiding van de A6 en een afslag naar het toekomstige Floriadeterrein. Dat onteigenen moet via een Koninklijk Besluit worden genomen en twee eerdere pogingen om tot een dergelijk besluit te komen faalden. Het eerste besluit werd afgewezen door Rijkswaterstaat, zij moeten het toetsen en leggen het daarna voor aan de verantwoordelijke minister, en het tweede werd door de gemeente teruggetrokken nadat een nodige voortoets niet was uitgevoerd.

Volgende week donderdag praten Herrema en de gemeenteraad over het nieuwe raadsvoorstel om tot onteigening te komen.