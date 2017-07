Gemeente gaat zelf havens en ligplaatsen exploiteren

ALMERE – De gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente zelf de gemeentelijke havens en ligplaatsen blijft exploiteren. Het algemeen-belangbesluit dat hiervoor nodig is wordt met negen jaar verlengd.

De gemeenteraad stemde ook in met het plan ‘Toekomstgericht bouwen aan een levendige Havenkom’. Dit betekent dat er investeringen in de Havenkom worden gedaan. Ook wordt er voor drie jaar een havenmanager aangesteld die de visie en plannen met de haven in samenwerking met de betrokkenen gaat realiseren en de organisatie gaat opbouwen. De havenmanager wordt samen met de havenmeesters het gezicht van de Havenkom en andere gemeentelijke havens in Almere.

De gemeente heeft geprobeerd een private partij te vinden die de Havenkom wil exploiteren. Dat is niet haalbaar gebleken. Daarom blijft de gemeente de gemeentelijke havens en ligplaatsen in Almere zelf exploiteren.

De gemeente gaat investeren in noodzakelijk onderhoud en enkele basisvoorzieningen die watersportrecreanten verwachten van een moderne haven zoals WiFi, een schilderbeurt en een nieuw havenkantoor.