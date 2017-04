Gemeente en Haddock voor bezwaarcommissie rond kap in Weerwater

ALMERE – De eigenaar van Jachthaven Haddock, Philippe van Thiel, blijft zich met hand en tand verzetten tegen de kap van bomen rond zijn bedrijf aan het Weerwater. De gemeente kapt de bomen daar als voorbereiding op de Floriade, maar van Thiel heeft het idee dat ’wordt uitgerookt’ en dus stonden beide donderdagmiddag voor de bezwaarcommissie van de gemeente.

Die commissie bestaat uit specialisten van buiten de gemeentelijke organisatie en die kijken voornamelijk of de gemeente wel de juiste procedure heeft gevolgd met de besluiten om te kappen op het Weerwatereiland/Vogeleiland. ,,Wij hebben het idee dat ze dat niet hebben gedaan. Inhoudelijk klopt het niet. Volgens ons hadden ze namelijk een vergunning of ontheffing moeten aanvragen en relevant is dan ook of de kap zonder vergunning of ontheffing uitgevoerd had mogen worden. We overwegen dan ook alsnog een gang naar de rechter”, aldus Leonie Muetstege van Weebers Vastgoed Advocaten namens Van Thiel. Eerder kondigde Van Thiel al aan dat hij naar de rechter zou stappen, maar van die gang werd na overleg met de gemeente afgezien.

,,Probleem in onze ogen is dat niet duidelijk is welke procedure er nu wordt bedoeld. Er wordt namelijk ook gesproken over het kappen op Utopia, maar dat is iets heel anders dan waar nu bezwaar tegen wordt gemaakt. Daarnaast is het voor ons onduidelijk wie hier nu zit. De klacht is door de zeilschool ingediend, maar die zijn volgens ons huurder en geen eigenaar. Daarbuiten denken wij dat de procedure rond de kap op het Weerwatereiland wel gewoon goed is gevolgd”, zo zei Jan Frans de Groot van advocatenkantoor Houthoff Buruma namens de gemeente richting de commissie. De commissie heeft nu vijf weken de tijd om een antwoord te geven richting het college van burgemeester en wethouders. Die kunnen dat dan overnemen, maar ook naast zich neerleggen.

Nieuw plan

Wat de uitspraak ook mag worden duidelijk is dat de gemeente nog meer zal moeten kappen op het Weerwatereiland en dat het de verhoudingen tussen de gemeente en Haddock nog verder op scherp zet. Wethouder Tjeerd Herrema liet donderdag namelijk ook weten dat Van Thiel opnieuw een plan wil indienen waarbij hij mee wil ontwikkelen. ,,Uiteraard gaan we daar naar kijken, maar als het plan hetzelfde is als het vorige waarbij hij gaat ontwikkelen op onze grond dan zijn we snel klaar. Dat gaat namelijk niet gebeuren”, aldus de wethouder.

Van Thiel wil nog niets zeggen over zijn nieuwe plan. Hij wil dat eerst met Herrema en de rest van het college van burgemeester en wethouders en dan met de gemeenteraad bespreken. Eerder sprak Van Thiel over een visie die hij samen met bouwbedrijf VolkersWessels heeft ontwikkeld en waarbij zij negentig miljoen euro in het project willen investeren. Hij heeft het college voor volgende week uitgenodigd.