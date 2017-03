Gemeente blijft bij kappen Utopia tijdens broedseizoen

ALMERE – De gemeente Almere blijft er bij dat ze op het eiland Utopia gewoon zieke bomen kunnen kappen zonder dat ze daarbij broedende vogels storen. Dat laat een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Frits Huis in een schriftelijke verklaring weten. Hoe ze willen voorkomen dat de vogels niet gestoord worden, iets dat volgens de wet tijdens het broedseizoen niet mag, staat niet in de verklaring.

De gemeente is van plan om aanstaande maandag bomen te gaan kappen op het eiland in het Weerwater en geeft daarbij als reden op dat er sprake is van essentaksterfte en dat er essen en wilgen voor gevaarlijke situaties zorgen. De eigenaar van de naastgelegen jachthaven Haddock, Philippe van Thiel, gelooft dat niet en denkt dat de kap te maken heeft met het jongerenfestival Grow dat voor eind juni in het gebied gepland staat. Hij heeft een bomenexpert naar de bossages op het eiland laten kijken en die constateerde dat er geen sprake is van gevaar en dat er nauwelijks sprake is van essentaksterfte.

Volgens de gemeente is daar echter wel sprake van en hebben zij dat vorig jaar samen met de Bosgroep Midden Nederland geconstateerd. ,,We hebben de bomen niet meteen verwijderd, omdat er op dat moment weinig bezoekers en of wandelaars waren in het gebied en de bomen door de essentaksterfte ook niet ineens afsterven, dit proces gaat geleidelijk. De komende periode zullen er echter naar verwachting meer bezoekers en of wandelaars in het gebied komen. We hebben een zorgplicht en moeten zorgen voor de veiligheid in het gebied. Daarom verwijderen we ze alsnog de komende periode”, zo staat in de schriftelijke verklaring.

Controle

Over waarom de kap dan precies tijdens het broedseizoen moet plaatsvinden en er niet voor gekozen is om het eerder te doen wordt niets geschreven. ,,Al het werk gebeurt door een gecertificeerd bos- en landschapsbedrijf en onder het toeziend oog en begeleiding van de ecoloog. Wordt er een nest of een hol geconstateerd in een zieke boom door de ecoloog, dan slaan we die boom over en voorzien we die boom van een rood-wit lint.”

Om tijdens het broedseizoen toch te mogen kappen gelden strenge regels in de Wet natuurbescherming en de gemeente zou daar een ontheffing voor aan kunnen vragen bij de provincie. Dat is echter niet gedaan. ,,Wordt er een nest of een hol geconstateerd in een zieke boom door de ecoloog, dan slaan we die boom over en voorzien we die boom van een rood-wit lint. Om deze reden hebben we ook geen ontheffing nodig van de provincie”, aldus de verklaring.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is belast met de handhaving op het verstoren van vogels tijdens het broedseizoen. Of zij maandag gaan controleren of de gemeente tijdens de kap geen broedende vogels stoort is niet bekend. Zij waren woensdagmiddag niet bereikbaar.

De gemeenteraadsfractie van de PVV wil donderdagavond een debat met het college van burgemeester en wethouders over het onderwerp.